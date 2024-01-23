Deutsche Pizzakreationen im Italien-Check: Können sie mit den Besten mithalten?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.01.2024: Deutsche Pizzakreationen im Italien-Check: Können sie mit den Besten mithalten?
Italiener machen die beste Pizza! Das ist eine weitverbreitete Meinung, aber können auch Deutsche gute Pizzen zaubern? Um das herauszufinden, lassen wir die Italiener selbst testen und zeigen ihnen ungewöhnliche Pizzakombinationen. Unter anderem: Das Fritteusen-Duell, Der perfekte Kaffee – funktioniert die DIY-Röstung?, WH Ich sehe die Welt von oben
