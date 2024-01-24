Street-Food-Paradies: Wynwood in Miami lockt mit kulinarischen Genüssen!Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.01.2024: Street-Food-Paradies: Wynwood in Miami lockt mit kulinarischen Genüssen!
Im hippen Wynwood-Viertel in Miami gibt es das beste Street-Food. Dirk Hoffmann testet vor einer atemberaubenden Kulisse das Essen der 60 Imbissstände. Dort kann man internationale Leckereien wie Paella, Guacamole und Sushi Rolls genießen. Unter anderem: Kultfood mal anders Burger, DIY Kleines Bad ganz groß.
