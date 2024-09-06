Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.09.2024: Luxusinseln für Millionäre
42 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12
Die luxuriöseste Unterkunft auf den Malediven verbirgt sich hinter den Toren der Villa 34. Wer hier residiert, zählt zum internationalen Jet-Set. Selbst die Anreise ins Luxus-Edel-Resort hat nichts mit der vom Otto-Normal-Urlauber zutun. Die Millionäre fliegen mit dem Wasserflug ein. Chillen in der 1.800 Quadratmeter-Wasservilla. Und planschen im eigenen Pool mit Privatrutsche.
