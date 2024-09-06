Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Luxusinseln für Millionäre

Kabel EinsFolge vom 06.09.2024
Luxusinseln für Millionäre

Luxusinseln für MillionäreJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 06.09.2024: Luxusinseln für Millionäre

42 Min.Folge vom 06.09.2024Ab 12

Die luxuriöseste Unterkunft auf den Malediven verbirgt sich hinter den Toren der Villa 34. Wer hier residiert, zählt zum internationalen Jet-Set. Selbst die Anreise ins Luxus-Edel-Resort hat nichts mit der vom Otto-Normal-Urlauber zutun. Die Millionäre fliegen mit dem Wasserflug ein. Chillen in der 1.800 Quadratmeter-Wasservilla. Und planschen im eigenen Pool mit Privatrutsche.

Alle verfügbaren Folgen