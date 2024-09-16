Pimp my Decke - Eyecatcher mit Beleuchtung, Boxen und GeheimfachJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 16.09.2024: Pimp my Decke - Eyecatcher mit Beleuchtung, Boxen und Geheimfach
42 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Heizkosten sparen, Lichtelemente integrieren, Schall- und Wärmeschutz verbessern - es gibt viele Gründe, warum man eine Decke abhängen möchte. Doch kann man sowas selbst machen? Profihandwerker Steffen Döring und Reporter Nick zeigen wie man sich schnell und vor allem einfach eine neue Decke ins Wohnzimmer bauen kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins