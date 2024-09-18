Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 18.09.2024
42 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12

Grillchampion Klaus Breinig haut seine 10 Lieblingsburger auf den Grill! Vom "Big Kahuna" bis zum "Tour de France Burger" auf Croissant Basis, jeder Burger ein absoluter Hammer! Mit Tipps und Tricks damit die Dinger jeder auf seinem Grill hinbekommt.

