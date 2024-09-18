Burger vom Weltmeister - Best Of 10Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.09.2024: Burger vom Weltmeister - Best Of 10
42 Min.Folge vom 18.09.2024Ab 12
Grillchampion Klaus Breinig haut seine 10 Lieblingsburger auf den Grill! Vom "Big Kahuna" bis zum "Tour de France Burger" auf Croissant Basis, jeder Burger ein absoluter Hammer! Mit Tipps und Tricks damit die Dinger jeder auf seinem Grill hinbekommt.
