Abenteuer Leben täglich
Folge vom 22.05.2024: Zollkontrolle Flughafen Frankfurt 2024 : Dos und Don'ts
42 Min.Folge vom 22.05.2024Ab 12
Am Frankfurter Flughafen kontrollieren die Zollbeamten Niko Schneider und Verena Blitz das Gepäck der Reisenden. Obwohl Regeln und Vorschriften vorliegen, gibt es immer Fluggäste, die versuchen, unerlaubt Waren aus dem Ausland zu schmuggeln. Eins ist jedoch fast immer gleich: Die Urlauber informieren sich häufig vor ihren Reisen nicht und wundern sich dann, wenn sie Strafen zahlen müssen. Abenteuer leben täglich klärt auf, was bei der Einfuhr von Waren aus dem Ausland zu beachten ist.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Kabel Eins