Shopping Schnäppchen King von BrooklynJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.09.2024: Shopping Schnäppchen King von Brooklyn
42 Min.Folge vom 24.09.2024Ab 12
Beim nächsten New York Trip lohnt ein Abstecher nach Brooklyn. Denn Shoppen gehört für die meisten Touristen zum Pflichtprogramm. Und Brooklyn ist ein Shopping-Paradies. Vor allem im Viertel Williamsburg gibt es unzählige Boutiquen, Flohmärkte und Second-Hand-Läden. Aber, wo ist es günstig und dennoch stylisch? Kaum einer kennt die Shopping-Szene besser als der Influencer Devon Moore. Er ist der Shopping-Schnäppchen King von Brooklyn und kennt die besten Plätze zum Einkaufen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins