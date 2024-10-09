Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

10 Zutaten rezeptfrei – die Länder Challenge

Kabel Eins
Folge vom 09.10.2024
10 Zutaten rezeptfrei – die Länder Challenge

10 Zutaten rezeptfrei – die Länder ChallengeJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 09.10.2024: 10 Zutaten rezeptfrei – die Länder Challenge

42 Min.Folge vom 09.10.2024Ab 12

Profikoch Mario Laabs stellt sich der Challenge: 10 Zutaten ohne Rezept. Dieses Mal taucht er in die türkische Küche ein. Seine Challengestellerin Suzan gibt Mario ihre 10 liebsten Zutaten, die Mario allein einkaufen muss und danach verarbeitet. Was zaubert er aus den unbekannten Zutaten oder bringen ihn diese an seine Profikoch-Grenzen?

