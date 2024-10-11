Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.10.2024: Venezuelas Fleisch-Straße
23 Min.Folge vom 11.10.2024Ab 12
Reporter Daniel begibt sich auf eine spannende Reise nach Venezuela, um die legendäre Fleisch-Straße in den Bergen von Caracas zu erkunden. Dort wird er mit einer unglaublichen Vielfalt an Streetfood begrüßt. Doch während er sich durch die kulinarischen Köstlichkeiten schlemmt, bleibt die spannende Frage: Wie viel Gewicht wird Daniel wohl auf dieser Reise zunehmen?
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins