Kabel EinsFolge vom 14.10.2024
43 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12

Pasta for ever und das ganz verrückt und fancy: Million Dollar Pasta, Fettucine Alfredo oder ganz klassisch Tortellini alla panna – diese Nudelgerichte sind die Videos, die das Netz und Social Media am meisten feiert. Top oder Flop? Profiköchin Verena Leister kocht sie für uns nach – die Klickmillionäre aus dem Internet.

