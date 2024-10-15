Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Die größten Steaks der Welt

Kabel EinsFolge vom 15.10.2024
Die größten Steaks der Welt

Die größten Steaks der WeltJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 15.10.2024: Die größten Steaks der Welt

42 Min.Folge vom 15.10.2024Ab 12

Das Steak der ältesten und größten Rinderrasse der Welt ist toskanisches Kulturgut. Die porzellanweißen Chianina-Rinder, auch bekannt als „die weißen Riesen aus Italien“ sind eine der ältesten und zugleich edelsten Rinderrassen der Welt. Unsere Food-Expertin Serena Loddo hat sich auf die Suche nach einer italienischen Legende gemacht: dem Bistecca alla Fiorentina.

Alle verfügbaren Folgen