Der Akku-Staubsauger-Test: Allrounder im CheckJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 23.10.2024: Der Akku-Staubsauger-Test: Allrounder im Check
42 Min.Folge vom 23.10.2024Ab 12
Akku-Staubsauger sind wendige Alltagshelfer und direkt im Einsatz, wenn man sie braucht. Wir wollen es genau wissen und suchen nach DEM „Allrounder“, der alles kann und nicht den ganzen Geldbeutel beansprucht. Wie lange hält der Akku? Wie schlagen sich die Sauger auf dem Hartboden und auf dem Teppich? Gibt es auch genug Aufsätze? Wir prüfen ein Discounterprodukt, den Hit aus dem Netz und einen der Testsieger von Stiftung Warentest auf Herz und Nieren.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins