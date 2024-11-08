Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Blitz-Rezept: Spaghetti Carbonara in 5 Minuten zaubern

Kabel Eins
Folge vom 08.11.2024
Blitz-Rezept: Spaghetti Carbonara in 5 Minuten zaubern

Blitz-Rezept: Spaghetti Carbonara in 5 Minuten zaubernJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 08.11.2024: Blitz-Rezept: Spaghetti Carbonara in 5 Minuten zaubern

42 Min.
Folge vom 08.11.2024
Ab 12

Kennen Sie das? Endlich Feierabend, endlich zuhause - und jetzt was essen, aber ohne ewig in der Küche stehen... Für genau solche Tage haben wir unser 5-Minuten-Ass: kocht super schnell, super lecker - und trotzdem super easy! Und das gibt’s heute: Spaghetti Carbonara!

