Abenteuer Leben täglich
Folge vom 31.01.2024: Thermomix im Test: Sofia und Elef nehmen den Küchenallrounder unter die Lupe
Folge vom 31.01.2024
Der Thermomix ist aus vielen deutsche Haushalten nicht mehr wegzudenken, denn durch eine Vielzahl an Gadgets soll die Handhabung mit dem Küchenallrounder noch einfacher werden. Hobby-Köchin Sofia und Profi-Koch Elef machen den Test. Themen unter anderem: Virale Foodclips im Check, DIY Kleines Bad ganz groß
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
