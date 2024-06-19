Mama kann nicht kochen - Papa kann nicht kochen SpezialJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.06.2024: Mama kann nicht kochen - Papa kann nicht kochen Spezial
Eine neue Folge von „Mama kann nicht kochen“. Die Reihe, wo Familien sich mit einem verzweifelten Hilferuf an uns wenden mit einer einzigen Bitte: Abenteuer Leben, könnt ihr bitte unserer Mama das Kochen beibringen! Wir schicken unseren mega geduldigen Profikoch Semi zum Koch-Grundkurs vorbei. Heute ist aber alles anders: denn unser Profi am Herd muss einen Papa coachen. Eine Premiere! Und so lustig!
