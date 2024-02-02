Winterzeit ist Sparzeit: sechs Gadgets im Test für effizientes Heizen Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 02.02.2024: Winterzeit ist Sparzeit: sechs Gadgets im Test für effizientes Heizen
42 Min.Folge vom 02.02.2024Ab 12
In der kalten Jahreszeit die Heizkosten unter Kontrolle zu bekommen ist schwierig. Um Ihre Wohnung auf Sparflamme zu erwärmen, testen heute Lucia und Tobi sechs Gadgets, von mollig gemütlichen Gimmicks bis hin zu praktischen Sparmaßnahmen.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins