Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Streetfood-Check Berlin

Kabel EinsFolge vom 25.06.2024
Streetfood-Check Berlin

Streetfood-Check BerlinJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 25.06.2024: Streetfood-Check Berlin

43 Min.Folge vom 25.06.2024Ab 12

Einmal rund um den Globus futtern - und das in Berlin. Achim und Henry düsen wieder für uns mit Bus und Bahn kreuz und quer durch die Stadt, um Streetfood vom Feinsten zu finden. Dabei entdecken sie neben der deutschen Küche auch Herzhaftes vom Mexikaner und Spanier, eine umwerfende neapolitanische Pizzeria sowie die süßeste Verführung, die ihnen je begegnet ist. In Berlin kann jeder nach seiner Fasson satt und glücklich werden. Die Stadt zeigt sich immer mehr von ihrer besten Seite.

Alle verfügbaren Folgen