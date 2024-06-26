Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 26.06.2024
Folge vom 26.06.2024: Der Schlangenmann und die Gabunviper

42 Min.
Ab 12

Der Biss der Gabunviper kann einen Menschen innerhalb von Stunden töten. Und genau so eine Schlange ist in Simbawes Hauptstadt Harare aus dem Terrarium eines privaten Sammlers ausgebrochen. Ein Fall für Ben Vermeulen, dem bekanntesten Schlangenfänger Simbabwes. Und der ist nicht gerade begeistert. Denn die Gabunviper kommt gar nicht aus Simbabwe, sondern aus dem tausende Kilometer entfernten Westafrika. Gabunviper einzufangen?

