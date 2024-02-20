Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 20.02.2024
Folge vom 20.02.2024

43 Min.Folge vom 20.02.2024Ab 12

Lieferdienst vs. Koch: Wer ist schneller, günstiger und was schmeckt besser? Koch Roman Kadletz nimmt die Herausforderung an. Diesmal auf dem Menü-Plan zwei Italienische Klassiker: Spaghetti Bolognese und Tiramisu. Themen unter anderem: Kochen mit KI, Skurriles Food in Norwegen mit Achim, Das gibt es nur in Indien

