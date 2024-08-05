Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben täglich

Neue Kaffeetrends - außergewöhnliche Kaffeekreationen

Kabel EinsFolge vom 05.08.2024
Neue Kaffeetrends - außergewöhnliche Kaffeekreationen

Neue Kaffeetrends - außergewöhnliche KaffeekreationenJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben täglich

Folge vom 05.08.2024: Neue Kaffeetrends - außergewöhnliche Kaffeekreationen

43 Min.Folge vom 05.08.2024Ab 12

Außergewöhnliche Kaffeekreationen, die es nicht im Stammcafé um die Ecke gibt, finden sich auf YouTube und anderen Social Media Plattformen. Dort experimentieren die Menschen mit den verrücktesten Kaffeegetränken. So erfreut sich auch ein pinker Drink an großer Beliebtheit – Hauptzutat: rote Beete. Ob Gemüse und Kaffee harmonieren, testen Barista und Caféinhaber Sascha gemeinsam mit Kaffeeliebhaberin Giulia. Beide brühen die Trendgetränke wie zum Beispiel den „Bubble Kaffee“ akribisch nach.

Alle verfügbaren Folgen