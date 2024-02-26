Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Kabel Eins
Folge vom 26.02.2024
Folge vom 26.02.2024: Handwerk vs. Gadgets: Wer geht als Sieger hervor?

42 Min.
Ab 12

In der nächsten Runde des Duells "Profi vs. Gadget" stehen sich die Hobbyköchin Chrissi und der Profikoch Semi Hassine gegenüber. Chrissi setzt dabei auf ihre Küchengadgets, während Semi Hassine auf traditionelles Handwerk vertraut. Themen unter anderem: DIY Gaming Room - das besondere Arbeitszimmer!, Straßen extrem, Das Quäntchen mehr Geschmack Tex-Mex

