Abenteuer Leben täglich

Die geheimen Verkaufsstrategien der Baumärkte: So locken sie uns zum Kauf

Kabel Eins
Folge vom 27.02.2024
43 Min.
Ab 12

Baumärkte haben nicht nur Paletten und Werkzeuge auf Lager, sondern auch jede Menge Verkaufsstrategien, die uns zum Kaufen animieren sollen. Schnäppchenexperte Sven Lucka hilft bei der Aufklärung, welche Tricks das sind.

