Die geheimen Verkaufsstrategien der Baumärkte: So locken sie uns zum KaufJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.02.2024: Die geheimen Verkaufsstrategien der Baumärkte: So locken sie uns zum Kauf
43 Min.Folge vom 27.02.2024Ab 12
Baumärkte haben nicht nur Paletten und Werkzeuge auf Lager, sondern auch jede Menge Verkaufsstrategien, die uns zum Kaufen animieren sollen. Schnäppchenexperte Sven Lucka hilft bei der Aufklärung, welche Tricks das sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins