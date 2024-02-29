Gadget-Quiz: Seraphine und Kimmo stellen Gegenstände auf den PrüfstandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.02.2024: Gadget-Quiz: Seraphine und Kimmo stellen Gegenstände auf den Prüfstand
42 Min.
Folge vom 29.02.2024
Ab 12
Seraphine Kalze und Kimmo Wiemann stellen sich dem Gadget-Quiz. Sie müssen raten, wofür diese ungewöhnlichen Gegenstände sind und ausprobieren, ob sie nützlich sind oder nicht. Themen unter anderem: Hoffmanns Leibgerichte: Currywurst, Bob testet: Food Neuheiten - Pizza Kreationen, Echte Profis 3
