Folge vom 15.05.2024: Was, Wozu, Warum? Gadget raten mit Fine und Kimmo
Wenn Sie Reinigungsknete auch nicht von Schokolade unterscheiden können, dann geht's Ihnen wie den beiden Abenteuer Leben-Hosts Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann. Die beiden bekommen mal wieder diverse Gadgets in die Finger, von denen sie aber nicht mal wissen, was sie eigentlich sind. Also heißt es: Raten, testen, bewerten. Und das ist nicht nur unterhaltsam, sondern auch durchaus informativ. Raten Sie doch mit: Bei Abenteuer Leben täglich, ab 16.55 Uhr auf Kabel Eins.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins