Abenteuer Leben täglich

Das ultimative Frühstückserlebnis: Hängematten-Frühstück vor der Küste Dubais

Kabel EinsFolge vom 01.03.2024
Abenteuer Leben täglich

43 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 12

Das weltbeste Frühstück auf einem Hängematten-Floß vor der Küste Dubais, das gibt es im Resort „Anantara The Palm Dubai“. Serviert wird das angeblich weltbeste Frühstück auf dem „Hamacland“ – einer Art Floß auf offenem Meer.

