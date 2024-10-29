Backen ohne backen: Wenn man keinen Ofen hatJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.10.2024: Backen ohne backen: Wenn man keinen Ofen hat
42 Min.Folge vom 29.10.2024
Leckere, schnelle Kuchen und Desserts. Und das Beste daran? Der Ofen bleibt aus. Richtig gehört. Denn bei Konditorin und The Sweet Taste Gewinnerin Anne Manzius heißt es heute Backen ohne Backen.
