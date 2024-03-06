TikTok-Küche: Neue Rezepte auf dem PrüfstandJetzt kostenlos streamen
Folge vom 06.03.2024: TikTok-Küche: Neue Rezepte auf dem Prüfstand
Folge vom 06.03.2024
Seraphina Kalze und Kimmo Wiemann durchsuchen TikTok & Co nach neuen, außergewöhnlichen und anderen Rezepten. Aber ist es wirklich so einfach und schmeckt es besser als die normalen? Die beiden probieren es aus!
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
