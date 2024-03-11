Christian Henze zaubert: Toast Hawaii 2.0 in nur 5 MinutenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.03.2024: Christian Henze zaubert: Toast Hawaii 2.0 in nur 5 Minuten
42 Min.Folge vom 11.03.2024Ab 12
Unser Spitzenkoch Christian Henze wagt sich an die nächste Fünf-Minuten-Challenge: Toast Hawaii 2.0. Er zeigt uns seine Tipps und Tricks, um ein leckeres Toast zuzubereiten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins