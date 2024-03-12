Molekularküche: Beeindruckende Genüsse für zuhauseJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 12.03.2024: Molekularküche: Beeindruckende Genüsse für zuhause
43 Min.Folge vom 12.03.2024Ab 12
Molekularküche ist eine moderne Kochtechnik, die verschiedene Techniken verwendet, um Texturen, Temperaturen und Geschmack zu verändern. Unsere Foodtruck-Bloggerin Felicitas Then zeigt, wie man auch zuhause beeindrucken kann.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
