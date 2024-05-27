Profi vs. Gadget: Das KüchenbattleJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 27.05.2024: Profi vs. Gadget: Das Küchenbattle
43 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12
Profi versus Gadget: Ring frei zum nächsten Küchenbattle! Profikoch Semi Hassine setzt ganz auf seine Kochkunst und die klassische Handarbeit, Hobbyköchin Melissa hingegen hat für alles das passende Gadget parat. Vom Burgergrill für die Mikrowelle bis zum elektrischen Raviolimaker. Wer entscheidet das Duell für sich? Und: Megahype im Check: Japanische Pancakes und Zimtschnecken.
