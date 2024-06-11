Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.06.2024: Felis Food-Check Hanoi
43 Min.
Felicitas Then auf Food-Check in Fernost. Diesmal reist sie nach Hanoi, um die Geheimnisse der vietnamesischen Küche zu entlarven. Günstige Sterneküche soll es da geben. So etwas gibt es? Oh ja… ein echter Geheimtipp! Feli checkt die Michelin Guide Empfehlungen. Schmecken sie wirklich himmlisch sterneverdächtig?
