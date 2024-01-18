Achim Müller fordert die Jugend heraus: Wer meistert das Tiroler Pfandl?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 18.01.2024: Achim Müller fordert die Jugend heraus: Wer meistert das Tiroler Pfandl?
42 Min.Folge vom 18.01.2024Ab 12
Kann die Jugend wirklich kein Tiroler Pfandl mit Champignonrahmsoße und Butter-Knöpfle zubereiten? Diesmal reist Chefkoch Achim Müller dafür nach Kössen in Tirol. Dort kocht er zusammen mit drei Jugendlichen auf einer Alm.
