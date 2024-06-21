Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 21.06.2024
Die schöne Kim und der starke Achim - eine perfekte Kombination, um London zu erobern. Die Fitness-Influencerin aus Köln und der Chefkoch aus Berlin klettern auf Schornsteine, durchschwimmen die Themse und essen Hühnerköpfe. Die neuen Attraktionen in der englischen Hauptstadt bieten ihnen atemberaubende Erlebnisse.

