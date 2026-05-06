Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.05.2026: Käsespätzle unter Zeitdruck
33 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12
Kein Eingreifen, nur klare Ansagen: Profikoch Timo Hinkelmann coacht seinen Schützling Mark ausschließlich verbal. Auf dem Plan stehen Käsespätzle und ein frischer Salat. Timo legt vor, kocht das komplette Gericht selbst und gibt das Tempo vor – ohne Bonus für den Kandidaten. Mark muss exakt mithalten und jeden Schritt nach Anweisung umsetzen. Während Timo jede Bewegung kommentiert, steigt der Druck in der Küche spürbar. Schafft es Timo wirklich, standhaft zu bleiben und nicht doch einzugreifen?
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Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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