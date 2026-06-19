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Abenteuer Leben täglich

Wildnis oder Gefängnis: Wo schläft es sich verrückter?

Kabel EinsFolge vom 19.06.2026
Wildnis oder Gefängnis: Wo schläft es sich verrückter?

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 19.06.2026: Wildnis oder Gefängnis: Wo schläft es sich verrückter?

34 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 12

Kängurus vorm Bett oder Gänsehaut hinter Gittern: Reporter Daniel testet zwei der ungewöhnlichsten Übernachtungen Australiens. In Esperance, Western Australia, schläft Reporter Daniel in einem luxuriösen Tiny House mitten in der Wildnis. Panoramafenster, Outdoor-Badewanne – und direkt vor der Tür grasen Kängurus und Emus. Dann der komplette Kontrast: eine Nacht im ehemaligen Fremantle Prison – inklusive Tour durch alte Zellen. Wildnis oder Gefängnis – welche Übernachtung ist wirklich verrückter?

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