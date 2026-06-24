Kantinenklassiker: Neu gedacht!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.06.2026: Kantinenklassiker: Neu gedacht!
43 Min.Folge vom 24.06.2026Ab 12
Profikoch Semi Hassine verpasst den ewigen Kantinen-Klassikern ein modernes Upgrade: Currywurst mit knusprigen Süßkartoffel-Pommes, Käse-Spätzle mit Wildbrokkoli und ein frischer Obstsalat mit knusprigem Topping. Die Rezepte sind cool, gesünder, schnell gemacht und kommen mit wenigen Zutaten aus. Schmeckt das Update besser als das Original? Und vor allem: Was sagen die Kritikerinnen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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