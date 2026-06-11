Geht Malerzubehör auch günstig? Discounter gegen BaumarktJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 11.06.2026: Geht Malerzubehör auch günstig? Discounter gegen Baumarkt
43 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 12
Bevor es zu Hause ans Streichen geht, lohnt sich ein genauer Blick auf das richtige Equipment. Denn kleine Unterschiede können einen großen Effekt haben - beim Ergebnis und vor allem im Geldbeutel. Muss gutes Malerzubehör wirklich teuer sein oder reicht auch der Griff ins Discounterregal? Die beiden Tester Malerprofi Thompson und Malerneuling Daniel nehmen das genauer unter die Lupe und verraten wo sich Geld sparen lohnt und bei was man lieber zur teureren Variante greift.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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