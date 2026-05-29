Streetfood Highlights: Dominikanische RepublikJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 29.05.2026: Streetfood Highlights: Dominikanische Republik
43 Min.Folge vom 29.05.2026Ab 12
Wenn wir an die Dominikanische Republik denken, erscheinen vor unserem inneren Auge meist endlose Traumstrände, eisgekühlte Kokosnüsse und frischer Fisch. Doch der Alltag vor Ort zeigt ein ganz anderes, ursprüngliches Gesicht - ebenso wie das lokale Streetfood. Reporterin Lena probiert sich durch die pulsierenden Gassen von Punta Cana und entdeckt mit Unterstützung des deutschen Guides Christian das echte, dominikanische Street-Food-Erlebnis.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2026: Kabel Eins & © Season 2025: Kabel EIns & © Season 2025: Kabeleins & © Season 2020-2021: kabel eins