Wenn fiese Abzocker das Wohnglück gefährdenJetzt kostenlos streamen
Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur
Folge vom 11.03.2021: Wenn fiese Abzocker das Wohnglück gefährden
58 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 6
Wenn das Warten auf bezahlte Einbauküchen kein Ende hat und Lieferschwierigkeiten den kompletten Hausbau lahmlegen, begibt sich Peter Giesel auf die Suche nach den Betrügern!
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Genre:Reality, Reise, Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 4-9: Kabel Eins