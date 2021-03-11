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Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Wenn fiese Abzocker das Wohnglück gefährden

Kabel EinsFolge vom 11.03.2021
Wenn fiese Abzocker das Wohnglück gefährden

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Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur

Folge vom 11.03.2021: Wenn fiese Abzocker das Wohnglück gefährden

58 Min.Folge vom 11.03.2021Ab 6

Wenn das Warten auf bezahlte Einbauküchen kein Ende hat und Lieferschwierigkeiten den kompletten Hausbau lahmlegen, begibt sich Peter Giesel auf die Suche nach den Betrügern!

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