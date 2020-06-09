Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alkohol und Drogen - Polizeiinspektion Rosenheim

Kabel EinsFolge vom 09.06.2020
Folge vom 09.06.2020: Alkohol und Drogen - Polizeiinspektion Rosenheim

63 Min.Folge vom 09.06.2020Ab 12

Polizeihauptmeister Markus Schwach von der Polizeiinspektion Rosenheim unterstützt seine Kollegen aus Bad-Aibling bei ihrer Nachtschicht. Heute werden Alkohol und Drogenkontrollen durchgeführt. Und: Missachtete Halteverbote, zugeparkte Busspuren und Haltestellen: Das ist das tägliche Brot von Remo Ruf. Im Dienst der Wiesbadener Verkehrsüberwachung sorgt er dafür, dass der öffentliche Nahverkehr der hessischen Landeshauptstadt nicht zum Erliegen kommt.

