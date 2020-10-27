Mit Eisenstange verprügelt? Polizei CelleJetzt kostenlos streamen
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Folge vom 27.10.2020: Mit Eisenstange verprügelt? Polizei Celle
63 Min.Folge vom 27.10.2020Ab 12
Celle. Die Streifenpolizisten Stefan und Ulrich werden mit Blaulicht zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten gerufen. Die Situation vor Ort ist unklar: Geht es um Körperverletzung oder vielleicht sogar versuchten Totschlag? Und: Abschlepper Manuel Dräger muss diesmal in den Hamburger Hafen: Ein LKW kann nach einem Unfall mit einem anderen LKW nicht weiterfahren und ist auf die Hilfe von Manuel angewiesen. Bildrechte: Kabel Eins.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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