Folge vom 30.09.2020: Nur ein falscher Schritt - Autobahnmeisterei Hannover
63 Min.Folge vom 30.09.2020Ab 12
Lothar Budde und Hartmut Heine von der Autobahnmeisterei sind für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer im Dauereinsatz. Sie kontrollieren die Zustände auf den Autobahnen rund um Hannover und müssen dabei jede Sekunde achtsam sein, denn nur ein falscher Schritt kann lebensgefährlich sein. Und: Andreas Schwiede sagt Falschparkern den Kampf an. Bewaffnet mit Kamera, Schreibblock und Zollstock zieht er durch die Straßen Berlins, um die Verkehrssünder an die Polizei auszuliefern. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen