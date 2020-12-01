Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Verkehrskontrolle im Märkischen Kreis

Kabel Eins
Folge vom 01.12.2020
Verkehrskontrolle im Märkischen Kreis

Verkehrskontrolle im Märkischen KreisJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 01.12.2020: Verkehrskontrolle im Märkischen Kreis

Folge vom 01.12.2020
Ab 12

Marc André Hüppler von der Verkehrsüberwachung im Märkischen Kreis führt mit seinen Kollegen eine allgemeine Verkehrskontrolle durch. Fehlender Führerschein, Alkohol am Steuer, mangelnde Ladungssicherung oder zu kurze Ruhezeiten - ihm entgeht nichts. Und: Wenn der Schädlingsbekämpfer und Biologe Dr. Oliver Zompro zum Einsatz fährt, geht es Schädlingen an den Kragen. Diesmal hat er es mit lästigen Bettwanzen zu tun. Bildrechte: Kabel Eins.

