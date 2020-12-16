Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 16.12.2020
62 Min.Folge vom 16.12.2020Ab 12

Henryk und Ronny sind für die Verkehrspolizei Nordhausen auf den Autobahnen in Thüringen im Einsatz. Heute kontrollieren sie einen polnischen PKW-Transporter. Das Problem: Er ist 35 cm zu lang. Der Fahrer muss die PKW umladen, sonst darf er nicht weiterfahren. Und: Peter und Carsten von der Verkehrspolizei Brandenburg sind mit ihrem Videomessfahrzeug im Einsatz. Auf der A12 an der polnischen Grenze stellen sie einen Autofahrer, der viel zu schnell unterwegs ist - das wird teuer. Bildrechte: Kabel Eins.

