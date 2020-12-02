Verkehrsunfalldienst OsnabrückJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.12.2020: Verkehrsunfalldienst Osnabrück
62 Min.Folge vom 02.12.2020Ab 12
Tim und André vom Verkehrsunfalldienst Osnabrück sind unterwegs. Die beiden kümmern sich um Unfälle, die sich im Stadtgebiet ereignen. Diesmal haben Kollegen sie um Hilfe gebeten. Und: Die Tierschützer Jana und Stefan überführen in Berlin eine illegale Katzenhändlerin. Den Gesundheitszustand der beschlagnahmten Katzen kontrolliert Tierärztin Jeanette Koepsel. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
