Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 04.12.2020
62 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 12

Celle in Niedersachen. Polizeikommissar Tobias und Polizeioberkommissar Stefan haben Nachtschicht. Plötzlich werden sie vom Krankenhauspersonal um Unterstützung gebeten: Ein sehr stark alkoholisierter Mann sorgt für Unruhe. Und: Die A3 bei Passau. Klaus-Peter und Matthias von der Verkehrspolizei kontrollieren Lastwagen nahe der Grenze zu Österreich. Schon nach kurzer Zeit entdecken sie den ersten LKW, der sich nicht an die Abstandsregeln hält. Bildrechte: Kabel Eins.

