Folge vom 04.12.2020: Betrunkener Unruhestifter - Polizei Celle
62 Min.Folge vom 04.12.2020Ab 12
Celle in Niedersachen. Polizeikommissar Tobias und Polizeioberkommissar Stefan haben Nachtschicht. Plötzlich werden sie vom Krankenhauspersonal um Unterstützung gebeten: Ein sehr stark alkoholisierter Mann sorgt für Unruhe. Und: Die A3 bei Passau. Klaus-Peter und Matthias von der Verkehrspolizei kontrollieren Lastwagen nahe der Grenze zu Österreich. Schon nach kurzer Zeit entdecken sie den ersten LKW, der sich nicht an die Abstandsregeln hält. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
