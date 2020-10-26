Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 26.10.2020
Niederfinow in Brandenburg - ein beliebtes Ausflugsziel für Motorradfahrer. Da es hier immer wieder zu Unfällen oder Beschwerden wegen Lärmbelästigung kommt, führt die Polizei Barnim eine Großkontrolle durch. Axel und Andreas von der Lebensmittelüberwachung Stuttgart kontrollieren gemeinsam mit der Polizei Kühlfahrzeuge. Besonders Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Milchprodukte können schnell verderben. Die Kontrolle ergibt: Die Temperaturen einiger Produkte sind viel zu hoch. Bildrechte: Kabel Eins.

