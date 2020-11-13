Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

BuPo Pasewalk - Deutsch-Polnische Streife

Kabel EinsFolge vom 13.11.2020
BuPo Pasewalk - Deutsch-Polnische Streife

BuPo Pasewalk - Deutsch-Polnische StreifeJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 13.11.2020: BuPo Pasewalk - Deutsch-Polnische Streife

64 Min.Folge vom 13.11.2020Ab 12

Einsatz für Bundespolizist Ronny und Milosz vom polnischen Grenzschutz. Seit 2016 sitzen die beiden zusammen im Streifenwagen und kontrollieren das Grenzgebiet rund um die Bundesautobahn 11 in Mecklenburg-Vorpommern. Was erwartet sie heute? Und: Sie heißt "Autobahn der Freiheit" - die A12 von Berlin Richtung Warschau. Für viele Autofahrer ist dieser Name Programm. Guido und Peter erleben mit ihrem Videomesswagen oft abenteuerliche Dinge - auch heute ... Bildrechte: Kabel Eins.

Alle verfügbaren Folgen