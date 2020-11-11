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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Auf Spurensuche mit dem Kriminaldauerdienst

Kabel EinsFolge vom 11.11.2020
Auf Spurensuche mit dem Kriminaldauerdienst

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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 11.11.2020: Auf Spurensuche mit dem Kriminaldauerdienst

64 Min.Folge vom 11.11.2020Ab 12

Laura und Tobias gehören zum "24-Stunden"-Bereitschaftsdienst der Kriminalpolizei. Wenn es in Magdeburg zu Einbrüchen, sexuellen Übergriffen oder Mord kommt, sind die Kommissare die ersten vor Ort, die Spuren sichern und Zeugen befragen. Und: Constantin und Ado von den Abfallwirtschaftsbetrieben Köln sorgen nach der Karneval-Party dafür, dass die Straßen wieder vom Müll befreit und gereinigt werden. In ihrer Nachtschicht zeigen allerdings nicht alle Menschen Verständnis dafür. Bildrechte: Kabel Eins.

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