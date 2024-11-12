Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 12.11.2024
62 Min.Folge vom 12.11.2024Ab 12

Bei mehr als 250.000 Reisenden im Jahr kommt es in Hannover am Hauptbahnhof immer wieder zu Auseinandersetzungen. Die Bundespolizei ist daher rund um die Uhr im Einsatz, um gegen Belästigungen oder gar handgreifliche Auseinandersetzungen vorzugehen. Die Polizisten Dennis und Christopher sind zur Stelle, wenn es brenzlig wird, und immer bereit zu helfen – besonders wenn ein Lehrer zwei Schülerinnen vermisst.

